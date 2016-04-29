В мечети Верхней Пышмы спецслужбы задержали порядка тысячи мусульман (ФОТО)

Сегодня днем в Верхней Пышме проходила полицейская спецоперация. В Медную мечеть нагрянули бойцы ОМОНА и ФСБ. Об этом сообщили пользователи социальной сети.

По их словам, силовики грузили сотни прихожан по автобусам. Под особым вниманием оказались мигранты

Из-за большого скопления людей и транспорта, в районе мечети образовалась длинная пробка. Скорость проезда – около 10 километров в час.

ФОТО: группа «Инцидент» в социальной сети «Вконтакте»

Как сообщает пресс-служба областного главка, в Медной мечети действительно работали сотрудники МВД вместе с коллегами из УФСБ. Целью спецоперации стала проверка соблюдения миграционного законодательства - силовики искали нелегалов. По словам самих прихожан, некоторые молящиеся скрывались от правоохранителей в туалете мечети. Однако силовикам удалось найти спрятанных мусульман и там.

По данным 66.ru, спецслужбы вывезли 13 автобусов с прихожанами. Такой повышенный интерес правоохранителей к Медной мечети вызван потому, что в неё часто приходят трудовые мигранты из Средней Азии.