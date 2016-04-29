В Нижнем Тагиле полицейские нашли по отпечаткам пальцев серийного грабителя частных домов (ФОТО)

Накануне в 16-й отдел полиции обратилась 30-летняя жительница Старой Гальянки. Она рассказала, что вернувшись днем домой, она заметила, что у пластикового окна отжата створка. Оказалось, в помещение проник неизвестный и украл телевизор, электропилу и денежные сбережения хозяйки. Ущерб составил порядка 85 тысяч рублей.

На место преступления выехали сыщики, криминалист и кинолог с собакой. В ограбленном доме правоохранители обнаружили следы обуви и пальцев вора.

По отпечаткам удалось установить подозреваемого. Им оказался 38-летний житель этого же микрорайона. Ранее мужчина уже отбывал срок за грабеж.

Выяснилось, что задержанный недавно проник еще в один дом на Старой Гальянке. Тогда у хозяина-пенсионера пропали резиновая лодка, тележки, газовые колонки и электроплита.

В обоих случаях злоумышленник проникал в дома через окна. Награбленное мужчина продавал в комиссионку или прятал в лесу недалеко от Горбуново.