В жилых домах Невьянска плавают лягушки: пруд вышел из берегов и затопил улицы города (ФОТО)

Уже больше недели жители Невьянска и села Быньги передвигаются по улицам исключительно на лодках. Кроме того, они жалуются на новых незваных «квартирантов» - лягушек.

Уральцы убеждены, что виной тому – плотина, которая незаконно построена в селе Быньги. Чтобы большая вода отступила, жители требовали на сельском сходе пробить канал в «Ханиповской плотине». Этим именем запруду нарекли сами селяне: сооружение было возведено неизвестными лицами рядом с дачей экс-секретаря Невьянского горкома Ханипова. Стоит уточнить, что постройка плотины не связана с работой секретаря в советское время.

Старожилы утверждают, что до того, как эта плотина появилась, подобных наводнений в округе не было. При этом есть предположение, что её возвели в интересах здешней «элиты», чтобы наполнить водоем для рыбалки.

А местные власти, в свою очередь, говорят, что постройка законна. Хотя чиновники признали, что никаких официальных бумаг, которые бы это доказали, нет.

ФОТО: Михаил Техов

Горожане намерены написать письмо в Кремль с информацией о том, что власть не хочет замечать паводка и не вводит в городе режим чрезвычайной ситуации.