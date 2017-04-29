Пятеро человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов (ФОТО)

Сначала в 14:30 на автодороге в Алапаевск водитель Opel, небезопасно выехав с второстепенной дороги, врезался в ВАЗ-2105. На месте ДТП погибла пенсионерка «пятёрки», также с переломом руки в больницу была доставлена 17-летняя пассажирка русского авто.