Пятеро человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов (ФОТО)
29 апреля 2017, 11:00Происшествия
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На Серовском тракте минувшим днём, 28 апреля, произошли две серьезные аварии, в которых пострадали пять человек и один погиб.
Сначала в 14:30 на автодороге в Алапаевск водитель Opel, небезопасно выехав с второстепенной дороги, врезался в ВАЗ-2105. На месте ДТП погибла пенсионерка «пятёрки», также с переломом руки в больницу была доставлена 17-летняя пассажирка русского авто.
Позже, в три часа дня, на трассе Екатеринбург-Серов мужчина без водительских прав за рулем Lada Kalina улетел в кювет. Травмы получили все – водитель и четверо пассажиров, передает Znak.com.
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Фото: Znak.com
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