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Девушка-подросток в Екатеринбурге выпала из окна многоэтажного дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Девушка-подросток в Екатеринбурге выпала из окна многоэтажного дома

29 апреля, 13:45Происшествия
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