Девушка-подросток в Екатеринбурге выпала из окна многоэтажного дома
29 апреля, 13:45Происшествия
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В Екатеринбурге 28 апреля из окна многоэтажного дома выпала девушка-подросток.
Сюжеты: Екатеринбург
Девушка выпала из окна многоэтажки, расположенной в столице Урала на ул. Набережной.
Очевидцы происшествия вызвали скорую. По словам очевидцев, прибывшая на место бригада медиков долго боролась за жизнь девушки, затем ее отвезли в больницу.
Подробности происшествия уточняются, пишет Е.1.
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