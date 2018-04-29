Девушка-подросток в Екатеринбурге выпала из окна многоэтажного дома

Девушка выпала из окна многоэтажки , расположенной в столице Урала на ул. Набережной.

Очевидцы происшествия вызвали скорую. По словам очевидцев, прибывшая на место бригада медиков долго боролась за жизнь девушки, затем ее отвезли в больницу.