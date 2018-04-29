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Труп 10-летнего мальчика найден в сливном колодце в поселке под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп 10-летнего мальчика найден в сливном колодце в поселке под Екатеринбургом

29 апреля, 11:05Происшествия
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