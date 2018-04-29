Труп 10-летнего мальчика найден в сливном колодце в поселке под Екатеринбургом

28 апреля мальчик ушел из дома гулять, но к вечеру не вернулся домой, и родители отправились его искать. Они нашли труп ребенка в сливном колодце .

Для определения причины смерти мальчика будет проведена экспертиза.Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» и выясняется, по какой причине колодец был не закрыт и кто отвечает за его содержание, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.