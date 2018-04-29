Труп 10-летнего мальчика найден в сливном колодце в поселке под Екатеринбургом
29 апреля, 11:05Происшествия
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29 апреля в посёлке Садовый под Екатеринбургом в сливном колодце был найден труп 10-летнего ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
28 апреля мальчик ушел из дома гулять, но к вечеру не вернулся домой, и родители отправились его искать. Они нашли труп ребенка в сливном колодце.
Для определения причины смерти мальчика будет проведена экспертиза.Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» и выясняется, по какой причине колодец был не закрыт и кто отвечает за его содержание, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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