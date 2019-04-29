Основательница благотворительного фонда погибла в ДТП под Екатеринбургом
Сегодня, 19:45ПроисшествияФото: страница НКО «Благое дело» на Facebook
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В ДТП, которое произошло утром 29 апреля на ЕКАД, погибла одна из основательниц общественного фонда «Благое дело».
Сюжеты: Екатеринбург
На ЕКАД водитель МАЗ выехал на встречную полосу и врезался в две машины. 55-летняя Маргарита Севрюгина ехала в автомобиле Chery, который врезался в большегруз, когда тот перегородил дорогу.
Сообщение о гибели Маргариты разместили ее коллеги на странице фонда в соцсети. Женщина ехала в Екатеринбург на операцию. Водитель автомобиля и еще один пассажир были направлены в медучреждение.
Рита стояла у истоков создания нашей организации и стала для каждого из нас другом и даже больше. Скорбим...написано в посте.
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