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Основательница благотворительного фонда погибла в ДТП под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Основательница благотворительного фонда погибла в ДТП под Екатеринбургом

Сегодня, 19:45ПроисшествияФото: страница НКО «Благое дело» на Facebook
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