Основательница благотворительного фонда погибла в ДТП под Екатеринбургом

На ЕКАД водитель МАЗ выехал на встречную полосу и врезался в две машины. 55-летняя Маргарита Севрюгина ехала в автомобиле Chery, который врезался в большегруз, когда тот перегородил дорогу.

Сообщение о гибели Маргариты разместили ее коллеги на странице фонда в соцсети. Женщина ехала в Екатеринбург на операцию. Водитель автомобиля и еще один пассажир были направлены в медучреждение.