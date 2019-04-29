В Екатеринбурге проверят врача, взявшего двойную плату за протез умирающего
Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура региона проведет проверку после сообщений СМИ о враче, который взял за неустановленный протез с родственников онкобольного и страховой компании 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Правоохранительные органы проверят, был ли установлен эндопротез, а также должны ли были проводить операцию по установке бесплатно. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что родственники умершего мужчины заявили в СМИ, что врач городской клинической больницы №1 уральской столицы пообещал установить онкобольному протез. Сумма операции составляла 50 тысяч рублей.
Родные больного заплатили за протез, однако во время рентгена он не был обнаружен. Помимо этого, родственники утверждают, что не только они, но и страховая компания перечислила деньги.
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