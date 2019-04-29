В Екатеринбурге проверят врача, взявшего двойную плату за протез умирающего

Правоохранительные органы проверят, был ли установлен эндопротез, а также должны ли были проводить операцию по установке бесплатно. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Родные больного заплатили за протез, однако во время рентгена он не был обнаружен. Помимо этого, родственники утверждают, что не только они, но и страховая компания перечислила деньги.