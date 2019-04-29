В Нижнем Тагиле LADA Granta протаранила восемь припаркованных автомобилей
Сегодня, 17:16ПроисшествияФото: Группа «УВЗ | НОВОСТИ» во ВКонтакте
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В Нижнем Тагиле возле центральной проходной УВЗ водитель LADA Granta съехал с полосы движения и протаранил восемь припаркованных машин.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в ГИБДД, около часа дня водителю легковушки, ехавшей мимо проходной «Уралвагонзавода» в сторону Салдинского шоссе, стало плохо за рулем. Автомобиль вынесло с полосы движения на машины, припаркованные неподалеку.
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В ходе происшествия пострадали два человека, отметил начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт. Повреждения в результате массового ДТП получили восемь автомобилей.
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