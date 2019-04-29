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В Нижнем Тагиле LADA Granta протаранила восемь припаркованных автомобилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле LADA Granta протаранила восемь припаркованных автомобилей

Сегодня, 17:16ПроисшествияФото: Группа «УВЗ | НОВОСТИ» во ВКонтакте
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