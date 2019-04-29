В Нижнем Тагиле LADA Granta протаранила восемь припаркованных автомобилей

Как рассказали TagilCity.ru в ГИБДД, около часа дня водителю легковушки, ехавшей мимо проходной «Уралвагонзавода» в сторону Салдинского шоссе, стало плохо за рулем. Автомобиль вынесло с полосы движения на машины, припаркованные неподалеку.