В Свердловской области полицейские изъяли просроченные аппараты ИВЛ
Сегодня, 19:32ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской и Костромской областях полицейские изъяли около 1,5 тысяч просроченных аппаратов ИВЛ, сообщает ТАСС.
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что группа злоумышленников планировала продать незарегистрированные аппараты. Одну партию правоохранители обнаружили в Московской области. Партия состояла из 287 аппаратов ИВЛ, ее стоимость составляет 200 миллионов рублей. После этого полицейские нашли оборудование в Костромской и Свердловской областях. Изъятые аппараты были изготовлены в 1999–2000 годах.
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