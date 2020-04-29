В Свердловской области полицейские изъяли просроченные аппараты ИВЛ

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что группа злоумышленников планировала продать незарегистрированные аппараты. Одну партию правоохранители обнаружили в Московской области. Партия состояла из 287 аппаратов ИВЛ, ее стоимость составляет 200 миллионов рублей. После этого полицейские нашли оборудование в Костромской и Свердловской областях. Изъятые аппараты были изготовлены в 1999–2000 годах.