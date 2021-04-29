19-летний водитель не заглушил машину и насмерть задавил сам себя в Кушве

19-летний водитель не заглушил машину и насмерть задавил сам себя в Кушве
19-летний водитель не заглушил машину и насмерть задавил сам себя в Кушве
Сегодня, 20:20ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
19-летний молодой человек, управляющий ВАЗ-111930, не заглушил машину и задавил сам себя в Кушве.

Инцидент произошел вечером 28 апреля, пишет Е1 со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области. После того, как молодой человек направился от стоянки к своему подъезду, ВАЗ-111930 сдвинулся с места и произошел наезд. В результате житель Кушвы скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его стаж вождения составлял один год и девять месяцев.

Напомним, 12 апреля на улице Профессионалов в Екатеринбурге бульдозер насмерть раздавил водителя. Мужчина начал залезать в моторный отсек, после чего запустил мотор, однако он не учел того, что бульдозер стоял на передаче. Машина начала движение и затянула водителя в гусеницу.

Материалы по теме:
Свердловская областьсмертьавтомобильтрагедияКушва
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы