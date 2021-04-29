19-летний водитель не заглушил машину и насмерть задавил сам себя в Кушве

19-летний молодой человек, управляющий ВАЗ-111930, не заглушил машину и задавил сам себя в Кушве.

Инцидент произошел вечером 28 апреля, пишет Е1 со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области. После того, как молодой человек направился от стоянки к своему подъезду, ВАЗ-111930 сдвинулся с места и произошел наезд. В результате житель Кушвы скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его стаж вождения составлял один год и девять месяцев. Напомним, 12 апреля на улице Профессионалов в Екатеринбурге бульдозер насмерть раздавил водителя. Мужчина начал залезать в моторный отсек, после чего запустил мотор, однако он не учел того, что бульдозер стоял на передаче. Машина начала движение и затянула водителя в гусеницу. Бульдозер насмерть раздавил мужчину в Екатеринбурге

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