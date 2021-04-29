«Билайн» умер»: на сбои в работе оператора пожаловались жители России

«Билайн» умер»: на сбои в работе оператора пожаловались жители России
«Билайн» умер»: на сбои в работе оператора пожаловались жители России
Сегодня, 17:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пользователи сообщают о массовых сбоях в работе оператора «Билайн» на территории России.

Сообщения поступили от жителей Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Волгограда и ряда других городов. Почти четыре тысячи обращений зафиксировал сайт Downdetecor.

Первые заявления начали поступать около 15.45. В официальной группе «Билайн» под одним из постов в комментариях люди интересуются, у всех ли наблюдаются проблемы с сетью.

Билайн умер, пишет один из россиян.

С ним соглашаются прочитавшие сообщения. Кто-то просто ставит «+» и пишет название города. Другие пользователи просят компанию разобраться.

В настоящий момент проблема всё еще наблюдается. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из читательниц издания.

Напомним, 19 марта пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. Не функционировали как мобильные приложения, так и веб-версии соцсетей.

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