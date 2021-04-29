Бывший зэк похитил 8-летнего мальчика и сутки удерживал его в заброшке в Красноярске

Познакомившись с мальчиком, мужчина увел его из двора дома под предлогом за деньги расклеить объявления. Однако вместо этого подозреваемый привел школьника в заброшенный дом и, лишив передвижения, сутки удерживал его в строении. В результате мальчика искали волонтеры и несколько сотен сотрудников правоохранительных органов, пишет NGS24.RU. Как выяснилось, мужчина пытался склонить ребенка к совместному проживанию, однако в этом не было сексуального подтекста.