Бывший зэк похитил 8-летнего мальчика и сутки удерживал его в заброшке в Красноярске

Познакомившись с мальчиком, мужчина увел его из двора дома под предлогом за деньги расклеить объявления. Однако вместо этого подозреваемый привел школьника в заброшенный дом и, лишив передвижения, сутки удерживал его в строении. В результате мальчика искали волонтеры и несколько сотен сотрудников правоохранительных органов, пишет NGS24.RU. Как выяснилось, мужчина пытался склонить ребенка к совместному проживанию, однако в этом не было сексуального подтекста.
На данный момент бывший заключенный, который ранее был судим за убийство, сознался в содеянном. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение малолетнего). Подозреваемый находится под стражей.
Напомним, на бабушку семилетнего мальчика из Асбеста было заведено уголовное дело. Следствие предполагает, что пожилая женщина похитила ребенка и увезла в Узбекистан.