Доставленный с аппендицитом пациент больницы выпал из окна и умер в Екатеринбурге

Мужчина выпал из окна реанимационного отделения, пишет Ура.ру со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника в медицинских кругах. В результате падения уралец получил переломы позвоночника и травму живота. Работники больницы занесли его в палату, но там мужчина скончался. На данный момент причина падения остается неизвестной.
Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков заявил, что не знает о прошествии. Также информацию не подтвердил и не опроверг старший помощник управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, 20 апреля в Академическом районе Екатеринбурга девочка выпала из окна многоэтажного дома. Она погибла от полученных травм.