Доставленный с аппендицитом пациент больницы выпал из окна и умер в Екатеринбурге

Доставленный с аппендицитом пациент больницы выпал из окна и умер в Екатеринбурге
Доставленный с аппендицитом пациент больницы выпал из окна и умер в Екатеринбурге
Сегодня, 20:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пациент, который был госпитализирован с аппендицитом, выпал из окна центральной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге и скончался.

Мужчина выпал из окна реанимационного отделения, пишет Ура.ру со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника в медицинских кругах. В результате падения уралец получил переломы позвоночника и травму живота. Работники больницы занесли его в палату, но там мужчина скончался. На данный момент причина падения остается неизвестной.

Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков заявил, что не знает о прошествии. Также информацию не подтвердил и не опроверг старший помощник управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, 20 апреля в Академическом районе Екатеринбурга девочка выпала из окна многоэтажного дома. Она погибла от полученных травм.

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Екатеринбург
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