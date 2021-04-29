Экскаватор повредил мост под Екатеринбургом

Экскаватор повредил мост под Екатеринбургом
Экскаватор повредил мост под Екатеринбургом
Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: Е1.RU
Экскаватор не смог пройти по габаритам и в итоге повредил мост под Екатеринбургом. На месте происшествия образовалась пробка.

Инцидент произошел утром 29 апреля на 19 километре ЕКАД.

Большегрузный транспорт оказался слишком велик, чтобы проехать под мостом, сообщили Е1 очевидцы.

Они отметили, что из-за аварии на оживленном участке дороге образовалась пробка. Регулировал движение сотрудник ГИБДД.

В данный момент экскаватор, который, как оказалось, перевозили незаконно, помещен на штрафстоянку, рассказали порталу в управлении областного ГИБДД.

Напомним, 24 апреля грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе под Екатеринбургом и скрылся с места происшествия. В итоге дальнобойщика, который на фуре пытался скрыться в лесу, поймали по наводке очевидца.

Сюжеты:
Екатеринбург
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