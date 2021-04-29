Экскаватор повредил мост под Екатеринбургом

Инцидент произошел утром 29 апреля на 19 километре ЕКАД.
Большегрузный транспорт оказался слишком велик, чтобы проехать под мостом, сообщили Е1 очевидцы.
Они отметили, что из-за аварии на оживленном участке дороге образовалась пробка. Регулировал движение сотрудник ГИБДД.
В данный момент экскаватор, который, как оказалось, перевозили незаконно, помещен на штрафстоянку, рассказали порталу в управлении областного ГИБДД.
Напомним, 24 апреля грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе под Екатеринбургом и скрылся с места происшествия. В итоге дальнобойщика, который на фуре пытался скрыться в лесу, поймали по наводке очевидца.