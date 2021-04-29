Момент ДТП с трамваем и грузовиком в центре Нижнего Тагила попал на видео

Момент ДТП с трамваем и грузовиком в центре Нижнего Тагила попал на видео
Момент ДТП с трамваем и грузовиком в центре Нижнего Тагила попал на видео
Сегодня, 19:52ПроисшествияФото: скриншот видео YouTube-канала "СТагила"
Момент ДТП на перекрестке улиц Ленина и Мира, где столкнулись трамвай и грузовой автомобиль, попал на записи уличных камер видеонаблюдения.

Инцидент случился 29 апреля, во второй половине дня. На видеозаписи с места событий, опубликованной на YouTube-канале «СТагила», можно увидеть, что грузовой автомобиль не уступил движение трамваю, после чего произошло столкновение. Какое-то время транспортные средства продолжали стоять на дороге.

Редакции TagilCity.ru сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила, что к ним обращения по поводу инцидента не поступало. В аварии обошлось без пострадавших.

Видео:YouTube-канал "СТагила"

Напомним, 28 апреля, около 19.00 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле столкнулись два легковых автомобиля.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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