Неизвестный обстрелял автомобиль на выезде из Первоуральска

Неизвестный обстрелял автомобиль на выезде из Первоуральска
Неизвестный обстрелял автомобиль на выезде из Первоуральска
Сегодня, 09:21ПроисшествияФото: Е1.RU
Неизвестный обстрелял Mercedes жителя Екатеринбурга на выезде из Первоуральска. По словам хозяина машины, неизвестные стреляли из белого внедорожника.

Инцидент произошел в понедельник, 26 апреля, когда екатеринбуржец возвращался из Первоуральска, куда ездил по работе.

Остановился на светофоре на выезде из города, на перекрестке улиц Талица и Мичурина. Справа пронеслась машина на большой скорости, тут я услышал хлопок, треск, понял, что заднее стекло треснуло, держится на пленке тонировки, рассказал Е1 хозяин иномарки.

Он успел заметить, что стреляли из светлого внедорожника, но номер машины не запомнил.

Напомним, Audi екатеринбургского адвоката попала под обстрел под Нижним Тагилом. Как установило следствие, в машину стреляли из пневматического пистолета.

происшествиеавтомобильПервоуральскобществообстрелиномаркаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы