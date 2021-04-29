Неизвестный обстрелял автомобиль на выезде из Первоуральска

Инцидент произошел в понедельник, 26 апреля, когда екатеринбуржец возвращался из Первоуральска, куда ездил по работе.
Остановился на светофоре на выезде из города, на перекрестке улиц Талица и Мичурина. Справа пронеслась машина на большой скорости, тут я услышал хлопок, треск, понял, что заднее стекло треснуло, держится на пленке тонировки, рассказал Е1 хозяин иномарки.
Он успел заметить, что стреляли из светлого внедорожника, но номер машины не запомнил.
Напомним, Audi екатеринбургского адвоката попала под обстрел под Нижним Тагилом. Как установило следствие, в машину стреляли из пневматического пистолета.