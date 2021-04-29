Неизвестный обстрелял автомобиль на выезде из Первоуральска

Остановился на светофоре на выезде из города, на перекрестке улиц Талица и Мичурина. Справа пронеслась машина на большой скорости, тут я услышал хлопок, треск, понял, что заднее стекло треснуло, держится на пленке тонировки, рассказал Е1 хозяин иномарки.