Подростки-вандалы похитили венок с мемориала «Скорбящая мать» в Каменске-Уральском

Инцидент произошел 14 апреля, в 22.30 на улице Октябрьской. Подростков сняла камера видеонаблюдения. На записи можно увидеть, как двое молодых людей тащат по земле белый венок. С ними находятся три девушки в возрасте 13-15 лет, которые периодически оглядываются по сторонам, пишет «КП-Екатеринбург».
По факту случившегося была организована служебная проверка. Подростки также разыскиваются.
Напомним, в ноябре 2020 года трое подростков украли из храма в Новоуральске ящик с пожертвованиями. В ящике находилось 80 тысяч рублей, подростки не успели воспользоваться деньгами.