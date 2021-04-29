Подростки-вандалы похитили венок с мемориала «Скорбящая мать» в Каменске-Уральском

Подростки похитили венок с мемориала «Скорбящая мать» в Каменске-Уральском. Об этом в полицию сообщила местная жительница, которая видела, как школьники несли венок.

Инцидент произошел 14 апреля, в 22.30 на улице Октябрьской. Подростков сняла камера видеонаблюдения. На записи можно увидеть, как двое молодых людей тащат по земле белый венок. С ними находятся три девушки в возрасте 13-15 лет, которые периодически оглядываются по сторонам, пишет «КП-Екатеринбург». По факту случившегося была организована служебная проверка. Подростки также разыскиваются. Напомним, в ноябре 2020 года трое подростков украли из храма в Новоуральске ящик с пожертвованиями. В ящике находилось 80 тысяч рублей, подростки не успели воспользоваться деньгами. На Урале подростки украли ящик с пожертвованиями из храма

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