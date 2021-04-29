Проверка пройдет в зоопарке Екатеринбурга после сообщений СМИ о гибели белого медведя

Проверка пройдет в зоопарке Екатеринбурга после сообщений СМИ о гибели белого медведя
Проверка пройдет в зоопарке Екатеринбурга после сообщений СМИ о гибели белого медведя
Сегодня, 17:54ПроисшествияФото: pixabay.com
Проверку по факту сообщений СМИ о гибели белого медведя в «Екатеринбургском зоопарке» проведет природоохранная прокуратура.

В связи с поступлением запросов от информационных агентств и сообщений в СМИ природоохранная прокуратура проверит зоопарк в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В ходе мероприятия будет дана оценка соблюдению закона в сфере экологии. Также проверят уровень безопасности пребывания животных. Ревизоры выяснят, каким образом производилось содержание погибшего медведя, а также остальных животных.

По результатам, если потребуется, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 20 апреля сообщалось, как белый медведь по кличке Умка скончался в зоопарке Екатеринбурга. Причиной смерти стал проглоченный мяч, который попал в вольер животного. Игрушка застряла в желудке и привела к гибели.

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Екатеринбург
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