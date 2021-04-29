«Сотрудник банка» и «представитель МВД» похитили у тагильчанина 250 тысяч

Молодой человек, следуя совету специалиста, воспользовался банкоматом в центре города, где снял с кредитных карт трех банков все деньги, а потом несколькими платежами по 15 тысяч рублей положил на указанный номер карты, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».