«Сотрудник банка» и «представитель МВД» похитили у тагильчанина 250 тысяч

Молодой человек попался на уловки телефонных мошенников и перевел все имеющиеся средства с банковских карт на безопасный счет, действуя по инструкции аферистов.
Молодой человек, следуя совету специалиста, воспользовался банкоматом в центре города, где снял с кредитных карт трех банков все деньги, а потом несколькими платежами по 15 тысяч рублей положил на указанный номер карты, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
В городском отделе полиции № 19 по данному факту возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ.
Напомним, в начале апреля почти 600 тысяч взяли в кредит тагильчанки и «подарили» мошенникам, оформив кредит по звонку от «сотрудника банка».