«Сотрудник банка» и «представитель МВД» похитили у тагильчанина 250 тысяч

«Сотрудник банка» и «представитель МВД» похитили у тагильчанина 250 тысяч
«Сотрудник банка» и «представитель МВД» похитили у тагильчанина 250 тысяч
Сегодня, 15:44ПроисшествияФото: pixabay.com
26-летний житель Нижнего Тагила лишился четверти миллиона рублей, поверив «сотруднику банка» и «представителю МВД», которые сообщили, что с его карты пытаются совершить покупку криптовалюты.

Молодой человек попался на уловки телефонных мошенников и перевел все имеющиеся средства с банковских карт на безопасный счет, действуя по инструкции аферистов.

Молодой человек, следуя совету специалиста, воспользовался банкоматом в центре города, где снял с кредитных карт трех банков все деньги, а потом несколькими платежами по 15 тысяч рублей положил на указанный номер карты, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В городском отделе полиции № 19 по данному факту возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ.

Напомним, в начале апреля почти 600 тысяч взяли в кредит тагильчанки и «подарили» мошенникам, оформив кредит по звонку от «сотрудника банка».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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