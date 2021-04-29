Труп находящегося в федеральном розыске мужчины обнаружен в колодце в Екатеринбурге

Инцидент произошел на улице Октябрьской революции, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что для того, чтобы достать труп из колодца, понадобилась помощь МЧС.
Мужчина, родившийся в Ревде, был в розыске с конца декабря 2020 года. Во время осмотра тела стало известно, что у него была сломана голень.
Возможно, он получил эту травму, когда упал в колодец,отметил источник.
По словам друга погибшего, в Екатеринбурге мужчина снимал жилье и работал в суши-баре в ТЦ «Гринвич». На данный момент по факту смерти была организована проверка.
Напомним, в Краснотурьинске местные жители, которые пошли гулять в лес, обнаружили тело мертвого мужчины. Погибшему было около 25-35 лет.