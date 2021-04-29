Водитель легкового автомобиля сбил лося на Серовской трассе под Верх-Нейвинском

Водитель легкового автомобиля Ford Fusion сбил лося на автодороге Екатеринбург — Серов под Верх-Нейвинском вечером 28 апреля. Животное в результате ДТП погибло.

Авария из-за выбежавшего на дорогу молодого лося произошла около 22.00 часов в среду, 28 апреля на 288 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии водитель не пострадал. Автомобиль получил повреждения переднего бампера, капота, переднего лобового стекла, крыши, левого переднего крыла и других частей, рассказали TagilCity.ru в отделе ГИБДД МО МВД России «Невьянский». Там отметили, что дикое животное в результате ДТП скончалось. Напомним, 23 апреля водитель Renault Logan сбил лося под Асбестом. На месте происшествия возник конфликт - очевидцы заподозрили местного егеря в желании забрать его домой и съесть. Свидетели заподозрили егеря в желании съесть сбитого под Асбестом лося

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