20-летней девушке грозит до 6 лет тюрьмы за секс с 14-летней в Первоуральске

На 20-летнюю девушку из Первоуральска возбуждено уголовное дело за связь с 14-летней девочкой. За это ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Подросток рассказала маме о том, что она вступала в интимную связь с девушкой летом 2021 года, когда ей еще было 14. Позднее, когда девушке исполнилось 15, у них была еще одна связь, пишет «КП-Екатеринбург». До судебного заседания девушка находится под подпиской о невыезде. До этого инцидента проблем с законом не имела. Напомним, несколько месяцев назад в отношении 18-летнего студента было возбуждено уголовное дело за секс с 15-летней девушкой. Факт их интимной связи выяснился после того, как девушка забеременела. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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