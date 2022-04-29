20-летней девушке грозит до 6 лет тюрьмы за секс с 14-летней в Первоуральске

Подросток рассказала маме о том, что она вступала в интимную связь с девушкой летом 2021 года, когда ей еще было 14. Позднее, когда девушке исполнилось 15, у них была еще одна связь, пишет «КП-Екатеринбург».
До судебного заседания девушка находится под подпиской о невыезде. До этого инцидента проблем с законом не имела.
Напомним, несколько месяцев назад в отношении 18-летнего студента было возбуждено уголовное дело за секс с 15-летней девушкой. Факт их интимной связи выяснился после того, как девушка забеременела.