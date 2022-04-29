20-летний морпех с Урала прикрыл грудью командира и погиб на Украине

20-летний морпех с Урала прикрыл грудью командира и погиб на Украине
20-летний морпех с Урала прикрыл грудью командира и погиб на Украине
Сегодня, 08:50ПроисшествияФото: 1MI
20-летний Артем Уразаев из села Колюткино Белоярского района погиб в ходе спецоперации на Украине. Он был командиром боевой машины в должности младшего сержанта.

Сам Артем родился в Троицке Челябинской области, но учился и рос в Белоярском районе. После школы молодой человек отправился на срочную службу, а там уже подписал контракт. Он был направлен служить во Владивосток в бригаду морской пехоты.

Дядя Артема тоже военный и он пошел по его стопам. Молодой человек с детства мечтал быть военным, рассказала его мама Галина Малкова. В январе Артем, по словам мамы, сказал, что его отправляют в Монголию. Последний раз женщина видела сына 14 января, когда военные проезжали через Екатеринбург. Она успела отдать ему гостинцы и через пару минут поезд уехал.

Галина рассказала, что сын ей говорил о том, что находится на границе с Белоруссией. Это было еще 11 марта. Командир говорил родственникам, что ребята в резерве. Однако Галина засомневалась и стала звонить на горячую линию. Сначала ей говорили, что Артем пропал безвести. 4 апреля мама обратилась в военкомат с заявлением о розыске, а 5 апреля она получила телеграмму из Владивостока о том, что ее сын погиб. Он прикрыл солдат и командира грудью.

Тело молодого человека было доставлено 11 апреля, а на следующий день с ним простились. В администрации Белоярского района подтвердили гибель военного.

Артем награжден орденом Мужества посмертно, пишет Е1.

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Новости УрФО
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