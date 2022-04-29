Безопасность в детсадах Тагила усилена после убийства детей в Ульяновской области

Безопасность в детсадах Тагила усилена после убийства детей в Ульяновской области
Безопасность в детсадах Тагила усилена после убийства детей в Ульяновской области
Сегодня, 18:12ПроисшествияФото: 1МI
В управлении образования издали приказ об усилении безопасности детсадов. Данные меры решили принять после случая стрельбы в одном из детских садов в поселке Вешкайма в Ульяновской области.

В муниципальных детских садиках теперь установлен регулярный контроль за внутриобъектовым и пропускным режимом, в том числе сотрудниками ЧОП круглосуточно, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила

Также каждый день проходит проверка условий безопасности в зданиях и на территориях садиков. Проверена исправность средств безопасности, которые установлены в учебных заведениях.

Напомним, в Ульяновской области неизвестный ворвался в детсад, когда там был тихий час, ранил одну из сотрудниц, застрелил нянечку и двоих детей, а потом застрелился сам.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиедетский садохранамеры безопасностиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы