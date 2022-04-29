Безопасность в детсадах Тагила усилена после убийства детей в Ульяновской области

В муниципальных детских садиках теперь установлен регулярный контроль за внутриобъектовым и пропускным режимом, в том числе сотрудниками ЧОП круглосуточно, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила
Также каждый день проходит проверка условий безопасности в зданиях и на территориях садиков. Проверена исправность средств безопасности, которые установлены в учебных заведениях.
Напомним, в Ульяновской области неизвестный ворвался в детсад, когда там был тихий час, ранил одну из сотрудниц, застрелил нянечку и двоих детей, а потом застрелился сам.