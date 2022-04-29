Домашнюю кошку подстрелил мужчина на глазах у детей на Руднике в Нижнем Тагиле

Мужчина подстрелил кошку из пневматической винтовки на Руднике в Нижнем Тагиле. Все это происходило на глазах у детей. Кошка была в паре метров от них.

Инцидент произошел 27 апреля, сообщила мама детей в группе «Инцидент Нижний Тагил». Семья проживает в частном секторе. Дети гуляли на территории участка. Кошка гуляла вдоль забора. Отец детей был занят делами по дому. В какой-то момент он услышал как дети кричат. Он выглянул в окно и увидел соседа с оружием. Он кинулся на улицу и увидел раненую кошку. Сама женщина приехала уже после инцидента. Она рассказала, что животное было в паре метров от детей и сосед мог попасть по ним. А сосед стоит с винтовкой довольнющий, тем что не промахнулся. Стоит и хвастается своей меткостью своей собеседнице, на глазах которой он устроил в жилой зоне, где гуляют маленькие детишки настоящие стрельбища. И ведь эта мадам даже не остановила его, возмущается женщина. Фото: «Инцидент Нижний Тагил» На место была вызвана полиция. Прибывшие сотрудники опросили мужа, однако, по словам женщины, к соседу они не пошли. Кошку сразу повезли в ветеринарную клинику. Сразу после осмотра хозяйка питомца позвонила супругу и сообщила, что подтверждено огнестрельное ранение. В полиции сообщили, что по данному факту уже проводится проверка. На автозаправке под Нижним Тагилом внедорожник переехал спящую собаку

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