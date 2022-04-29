Мужчину обманули на фейковом сайте интим-услуг в Нижнем Тагиле на 5 тысяч рублей

37-летний нижегородец, приехавший в Нижний Тагил в командировку, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Злоумышленники украли у него пять тысяч рублей.

После рабочего дня мужчина нашел в интернете сайт с предложением оказания интим-услуг. Выбрав понравившуюся девушку, он позвонил по номеру, который был указан на сайте. Девушка, ответившая на звонок, назвала адрес и сообщила о предоплате 1500 рублей. Сумму нужно было перевести на номер телефона, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Нижегородец перевел через банкомат пять тысяч, поскольку купюр меньше у него не было, думая, что получит сдачу от банкомата. Вместо сдачи банкомат ему выдал чек, в котором была указанна сумма комиссии чуть больше 100 рублей. После этого снова позвонил на этот номер. В этот раз ему ответил мужчина и сказал, что в качестве залога нужно перевести еще две тысячи. «Клиент» отказался, и мужчина сразу отсоединился. Далее поступил звонок с неизвестного номера. Неизвестный, тоже оказавшийся мужчиной, стал говорить, что все деньги будут возвращены. Но командированный уже понял, что его обманули. В полиции было выяснено, что номер телефона, указанный на сайте, зарегистрирован в республике Марий Эл. Номер, на который были переведены деньги, оказался из Ульяновской области, а третий, с которого звонили нижегородцу, зарегистрирован в Курганской области. Также оказалось, что произошло уже несколько случаев подобного вида мошенничества. Так, в 2021 году в нижнетагильское ОВД обращались 5 мужчин. С начала 2022 года обращений было уже три. Кроме того, полицейские предполагают, что число потерпевших на самом деле больше. Напомним, в Талице состоится суд на директором и двумя сотрудниками салона сотовой связи, обвиняемых в краже и мошенничестве. Начальник салона помогал одному из местных жителей купить три телефона за 85 тысяч рублей. На самом деле он использовал данные покупателя для оформления кредита на его имя. Другие сотрудники этого салона, оформляя кредиты на покупку телефон для двух женщин, включили в стоимость смарт-часы, которые женщины не собирались приобретать.

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