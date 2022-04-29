Подростки в Нижнем Тагила атакуют прохожих водяными «бомбами»

Подростки в Нижнем Тагила атакуют прохожих водяными «бомбами»
Подростки в Нижнем Тагила атакуют прохожих водяными «бомбами»
Сегодня, 09:08ПроисшествияФото: ♡ Беременность♡ Родители ♡ Дети. Нижний Тагил
Подростки одной из квартир на улице Фрунзе, 15 в Нижнем Тагиле бросают с балкона мешки с водой на головы прохожим. По словам местных жителей, свои атаки девочки проводят регулярно.

О происшествии сообщила в соцсетях тагильчанка, которая посещает со своим ребенком физкабинет по адресу Фрунзе, 15. Женщина пожаловалась на девочек-подростков, которые бросают с балкона третьего этажа полиэтиленовые мешки с водой.

Хочу предостеречь всех мам, гуляющих с детьми в коляске и без. На улице Фрунзе, 15 (недалеко от физ.кабинета) регулярно с балкона 3-го этажа кидают бомбочки с водой. Будьте бдительны! сообщила тагильчанка во ВКонтакте.

Девушка приложила к своему посту фото злоумышленников — на вид девочкам от 12 до 15 лет. Одна из них держит в руках черных полиэтиленовый пакет, который имеет круглую форму и чем-то заполнен. Вторая девочка держит в руках смартфон и снимает происходящее на видео.

Фото:Фото из соцсетей

В комментариях к посту жители Нижнего Тагила отметили, что подобное и они делали в своем детстве, однако уровень шалостей был намного ниже. Другие же порекомендовали пострадавшим от рук школьниц написать заявление в полицию и сообщить родителям девочек об их проделках.

В моём детстве сосед кидался яйцами, и когда пришла домой мама, к ним пришел прохожий в тогда ещё очень дорогой и модной шапке с яйцом на голове, вот влетело соседу по первое число. И ещё и шапку чистили,прокомментировала Алевтина.

Другие читатели переживают, что такой увесистый черный полиэтиленовый пакет может навредить здоровью прохожих.

В руках у девочки не хилая «бомбочка» из чёрного пакета! Такая прилетит, мало не покажется!прокомментировала Ксения.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
подросткиПДНинспекция ПДН
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы