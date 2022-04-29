Подростки в Нижнем Тагила атакуют прохожих водяными «бомбами»

Подростки одной из квартир на улице Фрунзе, 15 в Нижнем Тагиле бросают с балкона мешки с водой на головы прохожим. По словам местных жителей, свои атаки девочки проводят регулярно.

О происшествии сообщила в соцсетях тагильчанка, которая посещает со своим ребенком физкабинет по адресу Фрунзе, 15. Женщина пожаловалась на девочек-подростков, которые бросают с балкона третьего этажа полиэтиленовые мешки с водой. Хочу предостеречь всех мам, гуляющих с детьми в коляске и без. На улице Фрунзе, 15 (недалеко от физ.кабинета) регулярно с балкона 3-го этажа кидают бомбочки с водой. Будьте бдительны! сообщила тагильчанка во ВКонтакте. Девушка приложила к своему посту фото злоумышленников — на вид девочкам от 12 до 15 лет. Одна из них держит в руках черных полиэтиленовый пакет, который имеет круглую форму и чем-то заполнен. Вторая девочка держит в руках смартфон и снимает происходящее на видео. Фото: Фото из соцсетей В комментариях к посту жители Нижнего Тагила отметили, что подобное и они делали в своем детстве, однако уровень шалостей был намного ниже. Другие же порекомендовали пострадавшим от рук школьниц написать заявление в полицию и сообщить родителям девочек об их проделках. В моём детстве сосед кидался яйцами, и когда пришла домой мама, к ним пришел прохожий в тогда ещё очень дорогой и модной шапке с яйцом на голове, вот влетело соседу по первое число. И ещё и шапку чистили,прокомментировала Алевтина. Другие читатели переживают, что такой увесистый черный полиэтиленовый пакет может навредить здоровью прохожих. В руках у девочки не хилая «бомбочка» из чёрного пакета! Такая прилетит, мало не покажется!прокомментировала Ксения. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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