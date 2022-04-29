«Прикрыл командира и солдат грудью»: на Украине погиб 20-летний морпех с Урала

20-летний Артем Уразаев из села Калюткино Белоярского ГО погиб во время спецоперации на Украине. Он служил морпехом во Владивостоке и был командиром боевой машины на должности младшего сержанта.

Родился молодой человек в Троицке Челябинской области, но вырос в Свердловской области. После окончания школы юноша отправился на срочную службу. В ноябре 2019 года он ушел служить из Заречного. Уже находясь в армии он подписал контракт и был направлен в бригаду морской пехоты. По словам мамы погибшего бойца, Артем с детства мечтал быть военным, как и его дядя. Он хотел стать героем. Последний раз женщина видела сына 14 января. Погиб молодой человек 21 марта. Телеграмму мама получила только 5 апреля. В военной части отметили, что он погиб как герой и награжден орденом Мужества посмертно, пишет Е1. 12 апреля состоялось прощание с погибшим солдатом со всеми геройскими почестями. В администрации Белоярского ГО подтвердили смерть военного. Ваш сын геройски сражался и выполнял свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. В ходе боев в Киевской области младший сержант Артем Урзаев, проявив мужество и отвагу, пал смертью храбрых, написал в телеграмме матери командир воинской части. Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине

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