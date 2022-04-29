Присяжные признали виновным по «воровской» статье жителя Верхней Салды

За признание его виновным проголосовало семь человек, против — один, сообщили в пресс-службе областного суда.
Мужчина свою вину отрицает, уверяя, что он живет и работает честно. Сокамерники Кузнецова тоже считают, что свердловчанин не имеет отношения к предъявляемому ему обвинению.
Тем не менее, по версии следствия, дважды судимый Кузнецов являлся не только смотрящим за городом, но и главарем преступной группировки, в состав которой входят бывшие заключенные.
Дело против Кузнецова по «воровской» статье, которое возбудили в 2021 году, стало первым в Свердловской области. Если вина обвиняемого будет доказана, Кузнецову грозит реальный срок.
Напомним, 33-летнего тагильчанина осудили на 7,5 лет за кражу денег у пенсионеров в составе организованной группы.