Присяжные признали виновным по «воровской» статье жителя Верхней Салды

Присяжные признали виновным по «воровской» статье жителя Верхней Салды
Присяжные признали виновным по «воровской» статье жителя Верхней Салды
Сегодня, 15:50ПроисшествияФото: 1МI
Владимира Кузнецова, известного как «Лис», Свердловский облсуд признал виновным в занятии положения смотрящего за Верхней Салдой и сбору денег с местных жителей.

За признание его виновным проголосовало семь человек, против — один, сообщили в пресс-службе областного суда.

Мужчина свою вину отрицает, уверяя, что он живет и работает честно. Сокамерники Кузнецова тоже считают, что свердловчанин не имеет отношения к предъявляемому ему обвинению.

Тем не менее, по версии следствия, дважды судимый Кузнецов являлся не только смотрящим за городом, но и главарем преступной группировки, в состав которой входят бывшие заключенные.

Дело против Кузнецова по «воровской» статье, которое возбудили в 2021 году, стало первым в Свердловской области. Если вина обвиняемого будет доказана, Кузнецову грозит реальный срок.

Напомним, 33-летнего тагильчанина осудили на 7,5 лет за кражу денег у пенсионеров в составе организованной группы.

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