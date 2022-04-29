Произошел взрыв на фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане

Произошел взрыв на фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане
Произошел взрыв на фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане
Сегодня, 20:33ПроисшествияФото: 1МI
На производственной площадке курганского завода «Синтез» случился сильный взрыв. Предположительно, происшествие произошло в цехе, в котором производится субстанция. Сейчас к предприятию выехали несколько пожарных машин.

После взрыва возникло желтоватое облако дыма. В результате происшествия у соседних предприятий чуть не вылетели окна. Есть вероятность, что могут быть пострадавшие, пишет «Правда УрФО».

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области сказали, что никакой информации о происшествии у них нет, так как у завода есть своя пресс-служба, которая может прокомментировать случившееся.

Напомним, недавно взрыв произошел в Кузбассе на водоотливе шахты «Ерунаковская-8», в момент которого под землей находились более 200 работников. Один из шахтеров в результате погиб, один пострадал.

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