Самолет «Уральских авиалиний» с детьми не долетел до Сочи из Екатеринбурга

Самолет «Уральских авиалиний» с детьми не долетел до Сочи из Екатеринбурга
Самолет «Уральских авиалиний» с детьми не долетел до Сочи из Екатеринбурга
Сегодня, 19:59ПроисшествияФото: 1МI
Лайнер, вылетевший из Екатеринбурга, не смог добраться до Сочи в связи с начавшейся грозой. Детей и их родителей, которые находились на борту, пришлось высадить в Грозном.

Самолет вылетел из Екатеринбурга около шести утра. Так как в Сочи началась гроза, лайнер вынужден был отправиться на запасной аэродром, рассказали Ура.ру в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Кроме «Уральских авиалиний», более 20 рейсов, летевших в Сочи, отправили на резервные площадки. Также «Уральские авиалинии» отметили, что пассажиров рейса обеспечат едой и питьем.

Напомним, в начале апреля 2022 года лайнер «Уральских авиалиний», который должен был лететь рейсом «Сочи — Екатеринбург», не смог вылететь из Сочи в связи с неисправностью авиатранспорта.

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