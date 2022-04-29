Стрельбу по чиновникам открыл житель Подмосковья. Они хотели снести шлагбаум

Стрельбу по чиновникам открыл житель Подмосковья

45-летний житель Подмосковья решил защитить свой незаконно установленный шлагбаум от сноса. Когда на место прибыли чиновники для выполнения работ, то он начал по ним стрелять, сообщила старший помощник руководителя регионального СК Ольга Врадий.

Инцидент произошел 27 апреля в деревне Загорье Солнечногорского ГО. Сами муниципальные служащие успели покинуть место стрельбы и никто из них не пострадал. Однако несколько пуль попали в автомобиль. Стрелявший через некоторое время был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство представителей власти. Мужчину уже допросили, а также всех свидетелей. Назначены экспертизы, в том числе и психологическая. В скором времени планируется решить вопрос об аресте стрелявшего, пишет «Рен-ТВ». Мама убившего двоих детей в садике в Ульяновской области рассказала о его прошлом

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