Стрельбу по чиновникам открыл житель Подмосковья. Они хотели снести шлагбаум

Инцидент произошел 27 апреля в деревне Загорье Солнечногорского ГО. Сами муниципальные служащие успели покинуть место стрельбы и никто из них не пострадал. Однако несколько пуль попали в автомобиль.
Стрелявший через некоторое время был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство представителей власти.
Мужчину уже допросили, а также всех свидетелей. Назначены экспертизы, в том числе и психологическая. В скором времени планируется решить вопрос об аресте стрелявшего, пишет «Рен-ТВ».