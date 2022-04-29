Второклассница в Новосибирске съела шоколадку и умерла

В 2020 году, по данным издания, уже был подобный случай в Новосибирске. Двухлетней девочке стало плохо после съеденного йогурта. Девочка была доставлена в больницу, но врач, по версии следствия, не заметил заворот кишок. Он решил, что у девочки диабет, так как у нее был повышен сахар и отправил ее в другую больницу. Через 6 часов ребенок скончался. дело рассматривается в суде.