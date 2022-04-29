Второклассница в Новосибирске съела шоколадку и умерла

Второклассница в Новосибирске съела шоколадку и умерла
Второклассница в Новосибирске съела шоколадку и умерла
Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: pixabay.com
Восьмилетняя девочка съела шоколадку и скончалась. Инцидент произошел в Болотнинском районе Новосибирска.

Вечером семья пила сок и ела шоколад. Проблем со здоровьем у девочки не наблюдалось, но уже утром у нее повысилась температура до 39,5 градуса и заболело горло, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на маму школьницы.

Женщина подумала, что у дочки ангина и дала жаропонижающее. После этого девочка отправилась спать. Но уже меньше чем через час ребенок задохнулся.

По словам родственников, никаких хронических заболеваний у погибшей не было. Точная причина смерти пока устанавливается.

В 2020 году, по данным издания, уже был подобный случай в Новосибирске. Двухлетней девочке стало плохо после съеденного йогурта. Девочка была доставлена в больницу, но врач, по версии следствия, не заметил заворот кишок. Он решил, что у девочки диабет, так как у нее был повышен сахар и отправил ее в другую больницу. Через 6 часов ребенок скончался. дело рассматривается в суде.

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