«Выбежала на улицу в одном белье»: жену и любовника зарезал ревнивый муж в Бисерти

Ее убил супруг, рассказывают очевидцы. Он вернулся раньше времени из командировки и обнаружил, что его супруга не одинока. В порыве ревности муж взял нож. Любовника он убил в квартире, а женщина попыталась сбежать.
Она выбежала из дома в одном белье. Погибшая добежала до магазина, но он был закрыт, потому что было раннее утро. Потом она, по словам очевидцев, потеряла сознание. Супруг подбежал к ней и зарезал, пишет Е1.
Соседи говорят, что убийцу зовут Руслан. Он жил с погибшей Светланой около 10 лет. Сама женщина, по словам соседей, была гулящая, а супруг пил.
В квартире, по словам очевидцев, в момент происшествия находилась еще и дочь Светланы.