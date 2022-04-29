«Выбежала на улицу в одном белье»: жену и любовника зарезал ревнивый муж в Бисерти

«Выбежала на улицу в одном белье»: жену и любовника зарезал ревнивый муж в Бисерти
«Выбежала на улицу в одном белье»: жену и любовника зарезал ревнивый муж в Бисерти
Сегодня, 13:51ПроисшествияФото: 1MI

Ревнивый житель Бисерти зарезал жену и ее любовника

Возле продуктового магазина в поселке Бисерть Свердловской области утром 29 апреля было найдено тело 37-летней женщины. Она скончалась от ножевых ранений.

Ее убил супруг, рассказывают очевидцы. Он вернулся раньше времени из командировки и обнаружил, что его супруга не одинока. В порыве ревности муж взял нож. Любовника он убил в квартире, а женщина попыталась сбежать.

Она выбежала из дома в одном белье. Погибшая добежала до магазина, но он был закрыт, потому что было раннее утро. Потом она, по словам очевидцев, потеряла сознание. Супруг подбежал к ней и зарезал, пишет Е1.

Соседи говорят, что убийцу зовут Руслан. Он жил с погибшей Светланой около 10 лет. Сама женщина, по словам соседей, была гулящая, а супруг пил.

В квартире, по словам очевидцев, в момент происшествия находилась еще и дочь Светланы.

Сюжеты:
Новости УрФО
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