За убийство знакомого и кражу автомобиля будут судить жителя Сысерти

За убийство знакомого и кражу автомобиля будут судить жителя Сысерти
За убийство знакомого и кражу автомобиля будут судить жителя Сысерти
Сегодня, 15:11ПроисшествияФото: 1МI
Мужчина, проживающий в Сысерти, предстанет перед судом за совершение убийства своего знакомого и угон автомобиля BMW-520I. Происшествие случилось 4 октября 2021 года.

В тот день свердловчанин находился в гараже вместе со своим 30-летним знакомым, к которому испытывал личную неприязнь. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, и обвиняемый, схватив обрез охотничьей винтовки, совершил выстрел в голову знакомого, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Мужчина скончался на месте. Подсудимый в тот же день украл машину, принадлежавшую знакомой потерпевшего, на которой он ездил некоторое время, а после продал. Владелице иномарки он нанес ущерб в размере более 1 млн 300 тысяч рублей.

Напомним, жителя Нижнего Тагила недавно осудили за убийство своего друга, которое он совершил, приревновав к убитому свою жену. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиесудубийствоСысертькража
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы