За убийство знакомого и кражу автомобиля будут судить жителя Сысерти

В тот день свердловчанин находился в гараже вместе со своим 30-летним знакомым, к которому испытывал личную неприязнь. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, и обвиняемый, схватив обрез охотничьей винтовки, совершил выстрел в голову знакомого, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Мужчина скончался на месте. Подсудимый в тот же день украл машину, принадлежавшую знакомой потерпевшего, на которой он ездил некоторое время, а после продал. Владелице иномарки он нанес ущерб в размере более 1 млн 300 тысяч рублей.
Напомним, жителя Нижнего Тагила недавно осудили за убийство своего друга, которое он совершил, приревновав к убитому свою жену. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.