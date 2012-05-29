Девушка, выпрыгнувшая из окна, должна была получить диплом в этом году

Он считал, что у дочери проблемы с учебой, и ей не справиться со сдачей диплома. По информации знакомых девушки, она должна была стать обладательницей красного диплома о высшем образовании.

Напомним, 23-летняя девушка выпрыгнула из окнаквартиры, в которой жила, утром 22 мая. В тот момент она находилась дома одна. Живую, но в критическом состоянии, девушки увезли в 4-ую городскую больницу. Уже там, в реанимации, она скончалась.