Девушка, выпрыгнувшая из окна, должна была получить диплом в этом году
29 мая 2012, 13:40Происшествия
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По информации, предоставленной в Тагилстроевском межрайонном следственном отделе, отец девушки уговаривал ее взять академический отпуск.
Он считал, что у дочери проблемы с учебой, и ей не справиться со сдачей диплома. По информации знакомых девушки, она должна была стать обладательницей красного диплома о высшем образовании.
Напомним, 23-летняя девушка выпрыгнула из окнаквартиры, в которой жила, утром 22 мая. В тот момент она находилась дома одна. Живую, но в критическом состоянии, девушки увезли в 4-ую городскую больницу. Уже там, в реанимации, она скончалась.
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