Главврач инфекционной больницы Татьяна Зверева заявила в прокуратуру на мать Максима Барковского

Об истории Максима Барковского с букетом болезней, среди которых ДЦП и эпилепсия, писали многие издания. Врачи инфекционной больницы Нижнего Тагила признали ребенка нежизнеспособным. При поддержке областного Министерства здравоохранения мальчика удалось перевезти в екатеринбургское медучреждение, где ребенка спасли от приступов эпилепсии.

Между тем, руководство инфекционки, отказавшись лечить ребенка, заитересовалось его мамой, точнее говоря, ее сборами на лечение сына. Главный врач больницы Татьяна Зверева написала заявление на имя прокурора Тагилстроевского района с просьбой провести проверку по факту сбора средств Натальи Барковской. Якобы, женщина не заплатила налоги с денег, переданных ей неравнодушными гражданами.

Почему врача стала интересовать судьба этих денег? Хочет ли она отомстить тем самым Наталье Барковской за то, что рассказала о больнице не с лучшей стороны? Каким образом она Татьяна Зверева вообще имеет отношение к этим деньгам? Все эти вопросы многие тагильчане и жители других городов, следящих за судьбой Максима, мечтают задать главврачу.

Сколько конкретно Вы пожертвовали денег на лечение Максима? Отвечу за Вас: ни копейки. Тогда с чего вдруг Вас интересует, сколько денег ей пожертвовали? Деньги давали сотни людей, кто 10 рублей, кто 100 рублей, кто 1000. Ни у одного из них к Наташе нет вопросов такие вопросы медику задал Егор Бычков.

Егор, пораженный поступком доктора, советует ей, «вместо того, чтобы писать заявления в прокуратуру и заставлять несчастную мать писать объяснительные на тему : «Почему я не хочу, чтобы мой ребенок умирал и почему для этого нужны деньги», займитесь своей непосредственной работой, за которую мы платим вам деньги, но с которой вы совсем не справляетесь. У вас дети на пороге больницы умирают (тот же Савелий Гладыш, царство небесное). Попросим прокуратуру разобраться. И Министерство здравоохранения тоже. И депутатов. И губернатора».

Егор собирает комментарии тагильчан о лечении и содержании в инфекционной больнице. По мнению многих, это медучреждение – одно из худших в городе. Конечно, многие скажут, что не стоит натравливать все эти службы на людей, занимающихся благородным делом – спасением жизней. Но, получается, что помимо своей основной работы медики еще успевают писать заявления на своих бывших пациентов и их родственников. Пострясающее неравнодушие к чужим проблемам…