Реальный срок лишения свободы получил неплательщик алиментов

Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, мужчина совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей).

Мужчина с 2002 года обязан судом к уплате алиментов в размере трети всех доходов на содержание своих дочерей Оксаны и Натальи, 1996 и 1998 годов рождения. Периодически он вспоминал про отцовский долг и помогал детям, но со временем должник начал злостно уклоняться от выплаты алиментов дочкам.

Первый раз о возможной уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов он был предупрежден приставом еще в ноябре 2011 года. Но это не заставило горе-отца задуматься. Он не пытался трудоустроиться, не помогли и направления в центр занятости населения, выданные судебными приставами, мужчина не пытался хоть как-то помочь двум своим дочерям.

В итоге за 13 месяцев и 29 дней нерадивый отец остался должен своим детям порядка 110 тысяч рублей.

Личность подсудимого характеризует цитата из приговора суда:

С семьей не проживает, не проявляет заботы о несовершеннолетних детях, по месту жительства характеризуется отрицательно, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Виновный неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок.