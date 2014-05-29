Ударил женщину по голове, обокрал и скрылся. В Нижнем Тагиле пойман разбойник (ФОТО)

При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены следы крови. На окне, через которое скрылся преступник, оказалась вырвана металлическая решетка. Сотрудники патрульно-постовой службы незамедлительно организовали патрулирование близлежащих улиц.

По словам полицейского роты № 3 отдельного батальона ППС лейтенанта Юрия Шипова, удалось установить очевидцев происшествия. Мужчина, который мыл машину в гараже, расположенном недалеко от насосной, пояснил, что заметил молодого человека, выпрыгнувшего из окна второго этажа здания. Держа что-то в руках, парень в темной куртке с белыми полосами побежал в сторону общежития по ул. Юности. Получив некоторые приметы подозреваемого, сотрудники ППС передали по радиосвязи имеющуюся информацию всем постам и автопатрулям, которые тут же начали проверять подвальные помещения многоэтажки и подъезды. Спустя несколько минут на связь вышел 123-й экипаж ППС.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Полицейские сообщили, что при осмотре одного из подъездов общежития на втором этаже обнаружили женскую сумку. Патрульные разделились на две группы и продолжили тщательный осмотр всех помещений. На пятом этаже в левом крыле здания в одной из нежилых комнат полицейские обнаружили похожего по приметам молодого человека, его одежда была в крови. Позже было установлено, что это кровь пострадавшей женщины.

При личном досмотре задержанного сотрудники полиции обнаружили сотовый телефон, кошелек и пенсионное удостоверение потерпевшей.

Подозреваемый неоднократно судим за корыстные преступления, связанные с хищением чужого имущества. Формально он подпадал под административный надзор, но установленные требования по надзору не соблюдал, привлекался к административной ответственности, – пояснил начальник отдела полиции № 17 полковник Павел Пайцев. – 24-летний мужчина имеет зависимость от наркотических средств, и в момент нападения действовал очень жестоко. Пострадавшая женщина с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга госпитализирована в нейрохирургическое отделение ЦГБ № 1, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного Кодекса РФ (Разбой), решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде ареста.