В Нижнем Тагиле на ВГОКе женщина попала под конвейер

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации Демидовской центральной больницы. О несчастье пользователю сообщила коллега тагильчанки.

Кроме того, пользователь рассказал, что, со слов рабочих, руководство заставляет заводчан прибираться при работающих конвейерах. «Это противоречит инструкции по безопасности», - поясняет пользователь.

Пытаясь выяснить подробности произошедшего, TagilCity.ru обратился в отдел охраны труда. Специалист управления охраны труда отказался давать комментарий. Однако выяснилось и то, что в данные минуты проходит штабное совещание по технике безопасности. По всей вероятности, будет проводиться расследование для выяснения всех обстоятельства происшествия.