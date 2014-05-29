В Нижнем Тагиле на ВГОКе женщина попала под конвейер
29 мая 2014, 18:05Происшествия
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Только что в редакцию TagilCity.ru поступила информация от пользователя, пожелавшего остаться анонимным. Дело в том, что на ВГОКе случилось несчастье - женщина попала под конвейер.
В настоящее время пострадавшая находится в реанимации Демидовской центральной больницы. О несчастье пользователю сообщила коллега тагильчанки.
Кроме того, пользователь рассказал, что, со слов рабочих, руководство заставляет заводчан прибираться при работающих конвейерах. «Это противоречит инструкции по безопасности», - поясняет пользователь.
Пытаясь выяснить подробности произошедшего, TagilCity.ru обратился в отдел охраны труда. Специалист управления охраны труда отказался давать комментарий. Однако выяснилось и то, что в данные минуты проходит штабное совещание по технике безопасности. По всей вероятности, будет проводиться расследование для выяснения всех обстоятельства происшествия.
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