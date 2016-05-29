Погибший в фонтане Нижнего Тагила юноша захлебнулся: поражение электрическим током не подтвердилось

Проведённое исследование тела погибшего показало, что смерть наступила из-за попадания воды в верхние дыхательные пути. Информация о поражении электрическим током пока не подтвердилась, не найдено никаких признаков удара электричеством. Впрочем, экспертиза ещё не окончена и продлится ещё около двух недель.

Поздно вечером 25 мая у фонтана в центре Нижнего Тагила отдыхала компания молодых людей. Один из них, 18-летний юноша, прыгнул в фонтан и уже не вынырнул. Свидетели говорили о том, что вытащить тело им не давали удары электрическим током.