Погибший в фонтане Нижнего Тагила юноша захлебнулся: поражение электрическим током не подтвердилось
29 мая 2016, 12:45ПроисшествияДенис Таратонов
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Предварительную причину смерти молодого человека, погибшего в фонтане в центре Нижнего Тагила, назвали в Следственном комитете. Пока все указывает на то, что погибший захлебнулся.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проведённое исследование тела погибшего показало, что смерть наступила из-за попадания воды в верхние дыхательные пути. Информация о поражении электрическим током пока не подтвердилась, не найдено никаких признаков удара электричеством. Впрочем, экспертиза ещё не окончена и продлится ещё около двух недель.
Поздно вечером 25 мая у фонтана в центре Нижнего Тагила отдыхала компания молодых людей. Один из них, 18-летний юноша, прыгнул в фонтан и уже не вынырнул. Свидетели говорили о том, что вытащить тело им не давали удары электрическим током.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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