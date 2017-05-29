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15 000 рублей возмещения морального вреда взыскано с воспитательницы детского сада в поселке Горноуральском в связи с падением девочки с качелей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 000 рублей возмещения морального вреда взыскано с воспитательницы детского сада в поселке Горноуральском в связи с падением девочки с качелей

29 мая 2017, 11:50Происшествия
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