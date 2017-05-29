15 000 рублей возмещения морального вреда взыскано с воспитательницы детского сада в поселке Горноуральском в связи с падением девочки с качелей

16 января 2017 года в детском саду в поселке Горноуральском произошел инцидент, в результате которого был травмирован ребенок.

Девочка упала с качели и сломала ногу во время прогулки. Мама ребенка обратилась в прокуратуру с заявлением о возмещении морального вреда, причиненного несовершеннолетней.

Женщина объяснила, что после ЧП дочь была сильно напугана случившимся, плохо спала и смогла пойти в детское учреждение только спустя два месяца после происшествия.

Прокуратура рассмотрела заявление и передала материалы дела в суд, который удовлетворил требования в полном объеме, сообщает интернет-газета ZNAK.