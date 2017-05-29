47 пожарных тушили дом в Цыганском посёлке Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)
29 мая 2017, 08:00Происшествия
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В Екатеринбурге накануне сгорел частный дом в Цыганском посёлке. Дым от пожара был виден горожанам издалека.
Сюжеты: Екатеринбург
Возгорание произошло в доме по улице Отрадная.
В тушении сильного пожара приняли участие 12 пожарных машин и 47 спасателей.
Сообщается, что горел дом и двор. Пожарные всеми силами пытались не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние дома.
В пожаре не было пострадавших, передает E1.ru.
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Фото и видео: E1.ru
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