47 пожарных тушили дом в Цыганском посёлке Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

Возгорание произошло в доме по улице Отрадная.

В тушении сильного пожара приняли участие 12 пожарных машин и 47 спасателей.

Сообщается, что горел дом и двор. Пожарные всеми силами пытались не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние дома.