Екатеринбурженка пошла за травой для козы и была убита мигрантом
29 мая 2017, 14:20Происшествия
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40-летняя жительница Екатеринбурга не согласилась познакомиться с мигрантом и поплатилась за это жизнью.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел, когда потерпевшая находилась на поле. Там она собирала траву для домашней козы. Мимо проходил 37-летний мигрант, который захотел познакомиться с женщиной. Она ответила отказом. Мужчина забрал у нее нож и нанес ей несколько ранений.
Потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемый задержан и сознался в преступлении, пишет «Комсомольская правда».
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