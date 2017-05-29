Екатеринбурженка пошла за травой для козы и была убита мигрантом

Инцидент произошел, когда потерпевшая находилась на поле. Там она собирала траву для домашней козы. Мимо проходил 37-летний мигрант, который захотел познакомиться с женщиной. Она ответила отказом. Мужчина забрал у нее нож и нанес ей несколько ранений.