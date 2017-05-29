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Отбывающая наказание в колонии екатеринбурженка предстанет перед судом за мошенничество с квартирами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отбывающая наказание в колонии екатеринбурженка предстанет перед судом за мошенничество с квартирами

29 мая 2017, 16:05Происшествия
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