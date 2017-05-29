Отбывающая наказание в колонии екатеринбурженка предстанет перед судом за мошенничество с квартирами

В уральской столице предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере.

Следствием установлено, что в период с марта по август 2015 года гражданка из Екатеринбурга обманывала своих знакомых и незнакомых ей людей, предлагая купить квартиру по более низкой цене, чем на рынке недвижимости. Женщина объясняла, что имеет близкое знакомство с руководством компании-застройщика.

Граждане передавали мошеннице деньги, но квартиры так и не получали. Таким образом, от мошеннических действий обвиняемой пострадали 12 свердловчан. Сумма ущерба составила 15,3 млн рублей.

Следует отметить, что екатеринбурженка уже отбывает срок за подобные преступления. В 2016 году она была осуждена на семь лет лишения свободы по девяти эпизодам в соответствии с такой же статьей УК РФ – «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере». В скором времени женщине снова предстоит предстать перед судом.