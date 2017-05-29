Пешехода отбросило вперед на несколько метров: смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге (ФОТО)
29 мая 2017, 09:20Происшествия
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В Екатеринбурге поздно вечером 28 мая водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода. Потерпевший погиб на месте.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Автомобилист сообщил, что не нарушал скоростной режим. Правила нарушил пешеход, который вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель ТС предпринял экстренное торможение, но не смог остановиться, пешехода задело автомобилем и отбросило вперед на несколько метров. Он скончался на месте.
В ГИБДД подтвердили, что водитель «Лады» не виноват в аварии.
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Фото: Е1
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