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Пешехода отбросило вперед на несколько метров: смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пешехода отбросило вперед на несколько метров: смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге (ФОТО)

29 мая 2017, 09:20Происшествия
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