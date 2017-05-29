Пешехода отбросило вперед на несколько метров: смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишет Е1, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Автомобилист сообщил, что не нарушал скоростной режим. Правила нарушил пешеход, который вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель ТС предпринял экстренное торможение, но не смог остановиться, пешехода задело автомобилем и отбросило вперед на несколько метров. Он скончался на месте.