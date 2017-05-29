Рабочий разбился насмерть во время ремонта дома в Екатеринбурге
29 мая 2017, 17:20Происшествия
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В столице Урала со строительных лесов сорвался рабочий. Он разбился насмерть.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел 29 мая в дневное время, пишет Е1.
Во время ремонтных работ по обновлению фасада здания по адресу ул. Куйбышева, 48/52 с высоты четвертого этажа упал рабочий. Мужчина скончался на месте.
По факту ЧП начата доследственная проверка.
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