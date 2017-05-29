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Ребенка госпитализировали с подозрением на перелом ребер после игр на детской площадке в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребенка госпитализировали с подозрением на перелом ребер после игр на детской площадке в Екатеринбурге

29 мая 2017, 15:30Происшествия
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