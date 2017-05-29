Ребенка госпитализировали с подозрением на перелом ребер после игр на детской площадке в Екатеринбурге

Инцидент произошел 29 мая в столице Урала. Происшествием уже заинтересовался следственный отдел полиции Екатеринбурга, начата проверка.

По предварительным данным, ребенок получил серьезные травмы во время катания с горки на детской площадке. Сейчас пострадавший госпитализирован, пишет «Новый день».