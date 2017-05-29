Ребенка госпитализировали с подозрением на перелом ребер после игр на детской площадке в Екатеринбурге
29 мая 2017, 15:30Происшествия
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В Екатеринбурге ребенок, по предварительным данным, получил перелом ребер, играя на детской площадке.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел 29 мая в столице Урала. Происшествием уже заинтересовался следственный отдел полиции Екатеринбурга, начата проверка.
По предварительным данным, ребенок получил серьезные травмы во время катания с горки на детской площадке. Сейчас пострадавший госпитализирован, пишет «Новый день».
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