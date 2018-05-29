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Пять собак погибли при пожаре в приюте для животных в поселке Билимбай (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять собак погибли при пожаре в приюте для животных в поселке Билимбай (ФОТО)

29 мая, 18:20Происшествия
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