Пять собак погибли при пожаре в приюте для животных в поселке Билимбай (ФОТО)
Ночью 29 мая в поселке Билимбай в Свердловской области полностью сгорел собачий приют, в котором находилось более сотни животных. Хозяевам приюта пришлось выносить своих питомцев на руках.
По сообщению ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 200 кв. м. Пожарным удалось потушить возгорание в течение одного часа. Однако большая часть вольеров и хозпостроек была уничтожена.
Также не удалось спасти всех животных. Пять собак погибли в огне. Сейчас владельцы приюта с помощью односельчан разбирают завалы на месте пожарища.
По словам одной из работниц приюта, версий о причинах пожара сейчас несколько, в том числе и версия поджога. Оставшихся собак разместили в уцелевших вольерах. Некоторых животных забрали на время жители поселка.
Хозяйка приюта собирается восстановить все, что уничтожено огнем, и продолжить помогать животным, пишет URA.RU.
Напомним, что 17 декабря 2017 года в Нижнем Тагиле сгорел собачий приют, в котором после пожара вскрылся факт жестокого обращения с животными.
Фото: URA.RU
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