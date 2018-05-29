Пять собак погибли при пожаре в приюте для животных в поселке Билимбай (ФОТО)

По сообщению ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 200 кв. м. Пожарным удалось потушить возгорание в течение одного часа. Однако большая часть вольеров и хозпостроек была уничтожена.

Также не удалось спасти всех животных. Пять собак погибли в огне. Сейчас владельцы приюта с помощью односельчан разбирают завалы на месте пожарища.

По словам одной из работниц приюта, версий о причинах пожара сейчас несколько, в том числе и версия поджога. Оставшихся собак разместили в уцелевших вольерах. Некоторых животных забрали на время жители поселка.

Хозяйка приюта собирается восстановить все, что уничтожено огнем, и продолжить помогать животным, пишет URA.RU.

Фото: URA.RU